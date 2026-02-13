Какой украинский город едва не назвали Ленинослав: выбирали очень долго

С самого своего основания СССР "маркировал" оккупированные большевистской властью территории с помощью топонимов. Именно поэтому на территории бывшего Союза так много городов и сел с частицами "красный" или "Ленин" в названии.

Видео дня

Интересно, что такая судьба могла постигнуть и один из областных центров Украины. Как пишет издание "Телеграф", два года продолжались дискуссии, как переименовать город Екатеринослав, названный в честь российской императрицы Екатерины II. Кстати, сейчас этот город называется Днепр.

Началось все с того, что в 1924 году 8-й губернский съезд Советов обратился в Москву с предложением переименовать Екатеринослав в Красноднепровск, а губернию, соответственно, в Красноднепровскую. Такое название соответствовало типичной модели присвоения топонимов, которая была распространена в первые годы существования СССР. Прилагательное "красный" тогда символизировало переход под контроль большевиков, которые выбрали этот цвет своим символом. Также это символизировало разрыв с дореволюционной эпохой. Однако именно такая шаблонность и стала препятствием.

В Кремле вариант признали слишком обобщенным и не подчеркивающим особенностей города. Несмотря на то что тогда переименование не произошло, дискуссия вокруг нового названия только набирала обороты.

Предложений выдвигали немало, но большинство из них не отличались оригинальностью. Название "Металлист", которое подчеркивало промышленный характер региона и отвечало курсу на индустриализацию, отклонили, потому что оно скорее ассоциировалось с заводом или рабочим поселком, чем с крупным административным центром.

Трудовые коллективы выдвигали стандартные идеологические варианты – в частности Ленинослав и Краснослав. Появлялись и довольно необычные предложения, например Красно-Рурск. Хотя и здесь не обошлось без "красного", вторая часть названия отсылала к Руру – крупнейшему горнопромышленному региону Германии, который в СССР считали своеобразным аналогом Донбасса и Кривбасса.

В конце концов сошлись на варианте, который сочетал название реки Днепр, на котором стоит город, и фамилию партийного деятеля Григория Петровского, который в свое время работал на Брянском заводе в Екатеринославе. Впоследствии Петровский станет одним из идеологов сталинского террора 1930-х годов, включая Голодомор, а завод, где он работал, за это тоже получит его имя.

Именно поэтому в рамках декоммунизации в 2016 году имя красного палача удалили из названия города. С тех пор он называется просто Днепр. Тем более, что именно так его уже давно называли для удобства местные жители.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР исказили название Мукачево.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.