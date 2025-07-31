В Черкассах военнообязанный выпрыгнул из окна во время прохождения ВВК: родственница говорит, что он в тяжелом состоянии

В Черкассах мужчина, который проходил военно-врачебную комиссию (ВВК), выпрыгнул из окна медучреждения. Инцидент произошел в среду, 30 июля, во время процедуры установления пригодности к военной службе.

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Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщила пресс-служба Черкасского областного ТЦК.

Детали инцидента

Отмечается, что мужчина сейчас получает медицинскую помощь. В заявлении указано, что его жизни ничего не угрожает.

Однако племянница пострадавшего, Анастасия Копиевская, публично заявила обратное. По ее словам, дядя в тяжелом состоянии: у него множественные переломы и большая кровопотеря. Кроме того, она утверждает, что перед инцидентом его якобы силой затолкали в микроавтобус.

В Черкасском ОМТЦК и СП объявили о начале служебного расследования. Пока нет официальных подтверждений или опровержений относительно информации о применении силы к мужчине.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Николаеве 30 июля во время проверки учетных документов мужчина прыгнул с моста и погиб. Инцидент произошел около 10:00 в одном из промышленных районов города. Досудебное расследование открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

В Полтавской области группа гражданских лиц совершила нападение на микроавтобус работников территориального центра комплектования (ТЦК). В результате противоправных действий транспорт получил повреждения.

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