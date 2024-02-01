В Черкассах хотят уволить чиновника из-за покупки дорогостоящего медоборудования: на сессии горсовета возник скандал

В Черкассах депутаты горсовета во время сессии предложили уволить руководителя медицинского департамента Всеволода Кульчиковского. Поводом для этого стало приобретение дорогостоящего медицинского оборудования.

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Предложение уволить должностное лицо выдвинул депутат горсовета Роман Дискант. Он заявил, что "Кульчиковский хороший врач, но не чиновник".

Скандал возник из-за закупки для Черкасской городской диагностической поликлиники оборудования для реабилитации. Медицинский департамент горсовета нашел нужный прибор за шесть миллионов гривен. Однако активисты акции "Деньги на ВСУ" также нашли это оборудование в продаже, но значительно дешевле, всего за 400 тысяч гривен.

По словам Кульчиковского, оборудование для закупки выбирали специалисты и оно не такое же, какое нашли активисты. Кроме того, процедура по закупке была в прошлом году, "и никаких возражений тогда не было".

После бурных дебатов депутат Дискант предложил поставить на голосование вопрос увольнения Кульчиковского. Но предложение депутата не набрало необходимого количества голосов – за проголосовали только 18 из необходимых 22 депутатов.

А вот решение о премировании городского головы в размере 400% от оклада было принято. За него проголосовали 28 депутатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах воспитательница частного детского сада забыла шестилетнего мальчика в троллейбусе. Об этом рассказал его отец, нашедший своего испуганного сына на конечной остановке троллейбусного депо.

Тем временем состоялся очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. На домашнем паркете ПС "Будивельник" "Черкасские Обезьяны" одолели "Политехнику-Галичину" со счетом 79:63.

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