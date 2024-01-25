'Черкаськи Мавпы' дома победили 'Политехнику-Галичину' в Суперлиге Favbet

В четверг, 25 января, состоялся очередной поединок регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. На домашнем паркете ДС "Будивельник" "Черкаськи Мавпы" одолели "Политехнику-Галычину" со счетом 79:63.

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Команда хозяев лидировала в течение всего матча: у черкасцев были лучшие бросковые показатели, выиграли подбор, результативнее сыграли в быстром нападении. Также стоит отметить удачный выход игроков скамейки запасных, в том числе набравшего 20 очков Михаила Митирича, установив личный рекорд результативности в Суперлиге.

У Политехники 22 очка набрал Максим Сафонов, а лучшим игроком матча стал Эрик Бун из Черкасс, у которого 17 очков, 7 передач и 6 подборов (РЭ 23).

Мавпы выиграли сезонную серию у Политехники и выиграли второй домашний матч недели, в то время как львовяне во второй раз подряд в Черкассах проиграли. Завершат домашний бабл черкасцы игрой против Ровно, а Политехника сыграет с Киев-Баскетом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы 63:79 (15:26, 14:13, 20:20, 14:18)

Политехника-Галичина: Сафонов 22+3 передачи, Карпюк 10+8 подборов - 3 потери, Ходов 10+4 подбора, Крамар 2+4 подбора, Федчук 0 — старт, Станишевский 8, Качанов 7+4 подбора, Смитюх 4, Бартоломеев 0 , Путько 0

Черкасские Мавпы: Бун 17 + 7 передач + 6 подборов + 2 перехвата, Марченко 13 + 5 подборов, Кожа 8 + 8 подборов, Кузнецов 5 + 5 подборов + 4 передачи - 3 потери, Руслов 0 + 5 подборов + 3 передачи - старт, Митирич 20, Далкорт 12+6 подборов, Новиков 4, Назаренко 0, Упырь 0