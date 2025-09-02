В августе ДТЭК вернул свет более миллиона семей, чьи дома были без электричества из-за обстрелов

В прошлом месяце энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в прошлом месяце враг продолжал подвергать мирные города и села масштабным атакам. Однако энергетики продолжали работать над восстановлением сетей и оборудования.

В частности, в Донецкой области в августе удалось вернуть электричество в почти 780 тысяч домов местных жителей.

В то же время Днепропетровщина тоже уже постоянно страдает от ракетных атак и вражеских обстрелов, особенно юг региона, приближенный к зоне боевых действий. В августе энергетикам удалось вернуть свет в дома 282,7 тысяч семей местных жителей.

В тот же период энергетики ДТЭК вернули свет в дома 6,2 тысяч жителей Одесской области и 1,6 тысяч семей жителей Киевской области, которые также были обесточены в результате обстрелов.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.