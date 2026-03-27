В Александрии на Кировоградщине открыли новый образовательный 'Гончаренко центр'

Крупнейшая сеть бесплатных образовательно-культурных пространств "Гончаренко центр" объявила об открытии нового хаба на Кировоградщине. 5 апреля работу начнет образовательный центр в городе Александрия. Это часть масштабного расширения сети, которая уже охватывает десятки городов по всей Украине.

Видео дня

В новом хабе сети "Гончаренко центр" можно будет бесплатно изучать иностранные языки, осваивать финансовую грамотность, цифровую безопасность, правила дорожного движения, а также посещать образовательные события, лекции и мастер-классы.

Как отметил основатель сети, народный депутат Алексей Гончаренко, открытие центра в Александрии Кировоградской области – это продолжение стратегии масштабирования доступного образования по всей стране.

"Мы системно открываем центры там, где они нужны людям. Не только в крупных городах, но и в регионах. Образование должно быть доступным каждому – и мы это делаем на практике. Именно поэтому мы работаем и во Львове, Киеве, Одессе и Харькове, и, в то же время, в Миргороде, Беликах, Теофиполе и Кодыме. Размер населенного пункта не имеет значения, ведь качественного образования заслуживают все украинцы", – подчеркнул он.

Первые курсы в центре стартуют сразу после открытия. Среди направлений – английский язык, подготовка к сдаче ПДД, финансовая грамотность, подготовка к НМТ для школьников и другие актуальные образовательные программы.

В то же время сеть продолжает расширение и в других регионах. В частности уже 10 апреля состоится официальное открытие "Гончаренко центра" в Ужгороде, который с марта работает в тестовом режиме.

Хаб сети "Гончаренко центров" в Александрии официально начнет работу 5 апреля по адресу ул. Бульварная, 1. Предварительную запись на курсы уже можно осуществлять по телефону +38 050 188 89 21.

Организаторы также призывают горожан следить за обновлениями в социальных сетях "Гончаренко центра" Александрия, чтобы первыми узнавать о старте занятий и записи на курсы.