В 2030 году в Украине появится новый университет, – Гончаренко

Через 4 года в Украине появится новый университет.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Он уточнил, что уже работает над этим.

"Мы должны создать не только стартап. Мы хотим создать систему. Наша самая большая мечта – открыть университет. Но все мечты сбываются, если работать! Поэтому наш план на следующие 4 года – делать все, чтобы в 2030 году появился Goncharenko Centre University", – заявил Гончаренко во время празднования 5-летия со дня основания "Гончаренко центров".