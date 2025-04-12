Устроили тюбинг через Днестр: пограничники поймали двух беглецов в Молдову

Украинские пограничники задержали двух мужчин, которые через Днестр пытались попасть в Молдову. Беглецы переплывали реку на надувных камерах для тюбинга.

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Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также были обнародованы видео попытки незаконного пересечения границы.

"Тюбинг в сторону Молдовы: нарушители организовали ночной Днестр-тур на двоих", – говорится в публикации.

В ГПСУ рассказали, что низкая температура воды в реке, стремительное течение и ночное время не стали препятствиями для реализации замысла.

По словам пограничников, двое экстремалов приобрели надувные камеры для тюбинга, а весло нашлось по дороге.

Заплыв решили совершить ночью, надеясь остаться незамеченными.

Однако пограничная служба своевременно заметила движение нарушителей, пытавшихся пересечь Днестр.

Мужчины привлечены к административной ответственности, добавили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей временно ограничили движение из-за реконструкции, которая продлится до середины мая. Путешественникам советуют пользоваться другими пунктами пропуска, чтобы избежать очередей.

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