Устойчивый интернет во время блэкаутов: в Дії появится карта xPON-провайдеров

В приложении Дія появится карта xPON-провайдеров, которые обеспечивают устойчивый интернет во время отключений электроэнергии. Так украинцы смогут проверить, подключен ли их дом к энергонезависимой сети.

Об этом 10 декабря сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил: это поможет оценить стабильность интернета, чтобы люди могли спланировать работу или учебу во время обесточивания.

На карте можно будет увидеть:

– провайдеров, которые обслуживают конкретный дом и предоставляют доступ к интернету по технологии xPON;

– сколько часов будет работать интернет в случае обесточивания.

Также украинцы смогут оставлять предложения и отзывы о качестве работы провайдера. Это создаст здоровую конкуренцию между провайдерами и повысит устойчивость телеком-инфраструктуры по всей Украине, пишет министр.

"Карта покажет реальное состояние покрытия энергонезависимым интернетом по всей стране. Это также позволит выявлять "белые пятна" и направлять ресурсы туда, где связь нужна больше всего – особенно в прифронтовых громадах", – добавил Федоров.

xPON (Passive Optical Network, Пассивная Оптическая Сеть) – это современная технология подключения интернета через оптоволокно непосредственно к квартире или дому. Она дает возможность работать без света до 72 часов, если питать роутер и абонентский терминал (ONU) от павербанка, поскольку на пути сигнала нет оборудования, требующего электропитания.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильный интернет в Украине должен стать стабильным и быстрым, а пользователи смогут самостоятельно проверять его качество. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал это "еще одним важным шагом к быстрому и прогнозируемому мобильному интернету для всех украинцев".

