Успеют прижиться до морозов: какие деревья сажают в августе

Август — идеальный месяц для высадки плодовых деревьев, ведь они успевают укрепить корневую систему до наступления холодов. В этот период температура уже не такая высокая, как в середине лета, а почва остается теплой, что способствует быстрому укоренению саженцев.

Видео дня

Правильно подобранные культуры не только хорошо переживут зиму, но и принесут щедрый урожай в будущем. Среди лучших вариантов для августовской посадки — яблони, груши, сливы, вишни и персики.

Каждое из этих деревьев имеет свои преимущества и особенности выращивания, но всех их объединяет способность быстро адаптироваться в конце лета. Рассмотрим подробнее, какие именно культуры стоит добавить в свой сад в этом месяце.

Яблони и груши

Яблони прекрасно чувствуют себя после высадки в конце лета, ведь прохладные ночи и теплые дни создают идеальные условия для развития корней. Сорта можно подобрать так, чтобы иметь плоды от начала осени до начала зимы, а при надлежащем хранении они остаются свежими несколько месяцев.

Груши также хорошо адаптируются после августовской посадки. Теплый, но не жаркий грунт способствует их активному росту, а уже на следующий год при благоприятных условиях можно попробовать первые плоды. Как и яблони, они отличаются высокой урожайностью и долговечностью в саду.

Сливы, вишни и персики

Сливы, особенно морозостойкие сорта, быстро приспосабливаются к новым условиям и формируют сильную корневую систему перед зимой. Их крупные сладкие плоды станут отличным дополнением к домашним заготовкам и десертам.

Вишни не только радуют щедрым урожаем, но и украшают сад весенним цветением. Для успешной адаптации им нужно хорошо освещенное место с качественным дренажем, чтобы избежать застоя влаги.

Персики — более требовательные к теплу деревья, но август — оптимальное время для их высадки. При правильном уходе они начнут плодоносить уже через несколько лет, даря ароматные и сочные фрукты.

Эти культуры, высаженные в конце лета, успевают укорениться и окрепнуть до морозов, что обеспечивает им успешную зимовку и быстрый старт весной.

OBOZ.UA предлагает узнать, каких ошибок стоит избегать при уходе за молодыми деревьями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.