Одна ошибка может убить молодое дерево еще до первого урожая: как избежать

Высадка молодых деревьев в саду может показаться достаточно простой задачей. Однако одна типичная ошибка может свести на нет все усилия и погубить растения.

Видео дня

Как избежать этой ошибки, рассказало издание "На пенсии". Ведь правильная высадка саженца – ключ к его быстрому приживлению, хорошему развитию и долгой жизни.

Один из критически важных аспектов, который иногда недооценивают даже опытные садоводы, – это правильное расположение корневой шейки относительно уровня почвы. Ошибка на этом этапе может привести к гибели растения, даже если в целом процедура была проведена безупречно, место выбрано оптимальное и не было никаких ошибок в уходе.

После завершения посадки и естественного уплотнения земли корневая шейка должна располагаться вровень с поверхностью почвы. К сожалению, это правило часто игнорируют. Особенно начинающие садоводы.

Нередко за ориентир глубины высадки принимают место прививки, которое обычно находится выше корневой шейки. Из-за этого дерево попадает в почву слишком глубоко. А это замедляет его рост, ухудшает развитие и снижает урожайность. Чрезмерное углубление корневой шейки опасно тем, что оно может вызвать загнивание коры, затруднить газообмен, вызвать появление слабых поверхностных корней и в конце концов привести к гибели.

Корневая шейка – это участок, где корни переходят в ствол, часто с небольшим утолщением. Ее легко определить, протерев ствол влажной тряпкой. В месте, где цвет меняется со светло-коричневого на зеленоватый, и располагается корневая шейка.

Этот участок ствола должен оставаться на уровне земли или чуть выше. При этом важно учитывать и последующую усадку почвы.

Чтобы не ошибиться, перед посадкой внимательно осмотрите саженец и четко найдите границу между корнями и стволом. Нельзя даже частично засыпать ее землей – слой мульчи или защиты должен начинаться только от корней. Если высадка происходит в рыхлую почву, учтите, что через 2–3 недели он осядет, и шейка может оказаться ниже уровня. В случае слишком глубокой посадки нужно осторожно приподнять дерево или снять лишний грунт вокруг. Такая точность с самого начала сохранит здоровье растения, повысит его устойчивость к морозам и будет способствовать быстрому формированию крепкой кроны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие признаки укажут на то, что пора пересаживать комнатное растение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.