Успение Пресвятой Богородицы: что это за праздник и что нельзя делать

Успение Пресвятой Богородицы — важный праздник в христианской традиции, отмечаемый в честь завершения земной жизни Девы Марии. Его история достигает IV века, а предания об этом событии передавались из поколения в поколение.

Видео дня

Согласно верованиям, после смерти Богородицы ее тело было взято на небо. Это событие символизирует не только конец жизни, но и триумф над смертью, как и в случае с воскресением Христа. Праздник установлен для почтения памяти матери Спасителя, а его празднование сопровождается особыми богослужениями и традициями.

История праздника Успения Богородицы

Самые первые упоминания о кончине Богородицы встречаются в памятниках IV века. Несмотря на некоторые разногласия в деталях, большинство источников сходятся на том, что Дева Мария была телесно взята на небо. По преданию, после Вознесения Иисуса Христа она жила в Иерусалиме под опекой апостола Иоанна Богослова. За три дня до ее смерти Архангел Гавриил возвестил ей о грядущем Успении.

В день ее кончины все апостолы, кроме Фомы, были чудесным образом собраны в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями этого события. Тело Богоматери погребли в Гефсимании, но на третий день апостол Фома пожелал увидеть гробницу и она оказалась пустой, что стало свидетельством ее воскресения.

Традиция празднования Успения происходит из Иерусалимской Церкви, где оно было известно уже в V веке. На Западе праздник стал общепринятым позже, в VIII веке. В Греции этот праздник известен как "koimesis", что означает "погружение в сон", откуда и происходит славянское название "Успение". В Западной Церкви закрепилось латинское название "assumptio" — "взятие" или "принятие". Эти названия отражают разное восприятие события, но общим является почитание Девы Марии и ее перехода к вечной жизни.

Святому Успению предшествует двухнедельный Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа. Сам праздничный период состоит из одного дня предпразднования и девяти дней послепразднования. В некоторых местах, в частности в Иерусалиме, проводится особая служба погребения Богоматери, по своей торжественности напоминающая службу Утрени Великой Субботы. На этой службе читается 17-я кафизма, что придает ей особое сакральное значение.

Когда Успение 2025 года

Традиционно в Украине Успение Пресвятой Богородицы отмечали 28 августа. Однако с переходом Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь с сентября 2023 года многие религиозные праздники сместились на 13 дней раньше. Поэтому в 2025 году верующие, которые придерживаются нового календаря, будут праздновать Успение 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы что нельзя делать

В день Успения Пресвятой Богородицы существует ряд традиционных запретов. Считается, что в этот день

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом,

убирать в доме,

работать на огороде,

носить грязную обувь,

брать в руки острые предметы,

ссориться с родными,

ходить босиком по траве, чтобы не собрать болезни.

Вместо этого этот день стоит провести в молитве и духовном покое.

На праздник Успения верующие посещают храм, ставят свечи у иконы Девы Марии и молятся. После службы принято накрывать праздничный стол и поздравлять семью с этим большим праздником.

OBOZ.UA ранее писал, кем была святая Анна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.