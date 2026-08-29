Успейте в августе: как правильно обрезать яблони

Август – один из лучших периодов для летней обрезки яблонь. Именно сейчас следует удалить сильные вертикальные побеги, которые загущают крону и отнимают часть питательных веществ.

Видео дня

Правильно проведенная летняя обрезка поможет солнечному свету лучше проникать внутрь кроны. Благодаря этому яблоки быстрее созревают и приобретают более насыщенный цвет. Однако с этой процедурой важно не опоздать, подчеркивают эксперты Deccoria.

Когда обрезать яблоню

Обычно яблони обрезают дважды в год – в конце зимы или в начале весны и летом.

Основную обрезку взрослых деревьев проводят в период покоя, когда сильные морозы уже миновали, но активная вегетация еще не началась. Тогда удаляют больные, поврежденные, перекрещивающиеся и лишние ветви, а также формируют крону.

Летняя обрезка преследует иную цель. Её проводят примерно с начала июля до конца августа, ориентируясь на сорт яблони и сроки созревания плодов.

Ранние сорта можно обрезать уже в начале июля, а поздние – в августе. Оптимально провести процедуру примерно за 2–3 недели до сбора урожая.

Слишком рано приступать к работе тоже не стоит: это может стимулировать дерево к образованию еще большего количества сильных вертикальных побегов.

Какие ветки нужно удалить

Во время летней обрезки основное внимание уделяют волчкам – длинным побегам, которые растут почти вертикально вверх.

Прежде всего следует удалять побеги длиной примерно от 40 см, особенно если они растут:

в центре кроны;

в верхней ее части;

над плодами и сильно их затеняют;

внутрь дерева и загущают его.

В то же время не следует бездумно вырезать все молодые побеги. Горизонтальные, косые и дугообразные веточки лучше оставлять, ведь именно на них могут формироваться цветочные почки и плоды.

Побеги, растущие на внешней части кроны и не создающие сильного затенения, также не всегда нужно удалять.

Почему августовская обрезка полезна для яблок

После удаления лишних вертикальных побегов крона становится более разреженной, а солнечные лучи лучше проникают к плодам.

Это особенно важно в конце лета, когда яблоки активно созревают. Достаточное количество света способствует более равномерному созреванию и более интенсивному окрашиванию кожуры. Кроме того, дерево тратит меньше ресурсов на ненужный рост длинных побегов.

Когда обрезку проводить уже не стоит

С летней обрезкой не следует затягивать до глубокой осени. Поздняя процедура может ослабить дерево перед зимой.

Если обрезать яблоню слишком поздно, раны могут не успеть нормально зажить до наступления холодов. Кроме того, обрезка иногда стимулирует появление новых побегов, которые уже не успеют созреть и могут подмерзнуть.

Именно поэтому летнюю процедуру лучше завершить не позднее середины сентября, а основную работу выполнить ещё в августе. Для обрезки желательно выбрать сухой, не слишком жаркий день. Сильная жара, как и дождливая погода, для этого не самые лучшие условия.

Чем летняя обрезка отличается от зимней

Зимнюю или ранневесеннюю обрезку используют прежде всего для формирования кроны и оздоровления дерева. Именно тогда удаляют сухие, больные и неправильно расположенные ветви.

Летняя процедура значительно проще. Ее цель – не формировать дерево заново, а удалить излишний прираст и обеспечить плодам больше света.

Особенно важна зимняя обрезка для молодых яблонь в первые 3–4 года после посадки. Летняя обрезка для них имеет вспомогательное значение. Если же дерево уже взрослое и обильно плодоносит, августовское удаление волчков может заметно улучшить освещение кроны и помочь яблокам созревать более равномерно.

OBOZ.UA также рассказывал, как использовать скошенную траву в саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.