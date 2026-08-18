Как использовать скошенную траву в саду: под какие растения следует разбрасывать

После каждой стрижки травы на участке остаются кучи свежей зелени, которую так жалко выбрасывать. И действительно – органический материал может пригодиться вашему саду и огороду.

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Если правильно использовать скошенную траву, она прекрасно заменит часть покупных удобрений. Как именно распорядиться ею, чтобы получить максимальную пользу, разбиралось издание Deccoria.

Свежая трава как богатый источник азота

Скошенная трава, которая обычно попадает в мусор, может стать ценным удобрением для сада и огорода. Она содержит около 4% азота, а также калий и фосфор, поэтому при разложении обогащает почву теми же элементами, которые растения активно потребляют в период интенсивного роста.

Как богатый источник азота, свежая трава наиболее необходима культурам с высокими требованиями к питанию, которые потребляют много этого элемента в течение всего сезона. По этой причине тонкий слой увядшей травы стоит раскладывать под капустные овощи (белокочанную и цветную капусту, брокколи и т. п.), а также под тыквенные (тыквы, кабачки, огурцы). Также такая мульча подходит для грядок с помидорами, кукурузой и картофелем, а также для участков под ягодными кустарниками, особенно под малиной и смородиной.

Толщину слоя следует подбирать в зависимости от возраста растения. Под молодые саженцы выкладывайте только тонкий слой травы. Но берите слегка увядшую, поскольку свежая и влажная трава при разложении сильно нагревается и может повредить нежные ткани. Хорошо разросшиеся и укоренившиеся растения спокойно выдержат и большее количество материала.

Впрочем, есть растения, под которые траву лучше не рассыпать. Бобовые (горох и фасоль) сами связывают азот из воздуха благодаря бактериям, обитающим на их корнях. А избыток этого вещества может существенно снизить урожайность. Другая ситуация с голубикой и другими видами, растущими на кислой почве – для них гораздо лучшей мульчей будет сосновая кора или хвоя, чем трава с нейтральной реакцией.

Мульчирование без гниения

Суть мульчирования заключается в покрытии почвы вокруг растений слоем органического материала. Это уменьшает испарение воды и подавляет рост сорняков, благодаря чему летом почва под мульчей дольше остается влажной и прохладной. Для этого идеально подходит скошенная трава – после стрижки газона её не убирают, а измельчают, немного подсушивают и оставляют для обогащения почвы в качестве естественного удобрения. Также её можно использовать на грядках и клумбах.

При мульчировании важнейшим фактором является толщина слоя. Пожелтевшую траву следует раскладывать слоем около 2 см. Более толстый слой уплотняется и перекрывает почве доступ воздуха и воды, а бескислородное разложение приводит к гниению и появлению неприятного запаха. По этой же причине для мульчирования лучше брать подсушенную траву, а не свежескошенную и мокрую. Ее также можно смешать с более грубым материалом, например с измельчённой корой или щепой – такая смесь дольше сохраняет рыхлую структуру и лучше пропускает воздух.

Для мульчи используйте только здоровую траву без признаков болезней и семян сорняков, ведь возбудители болезней легко перенесутся на культурные растения, а семена быстро прорастут на грядках. Скошенную траву с газона, который только что обработали гербицидами, нельзя использовать ни для мульчирования, ни для компоста, поскольку остатки химикатов долго сохраняются и могут попасть в овощи.

Подготовленной мульчей из травы укройте почву на огороде, под ягодными и декоративными кустами, а также в саду. Распределяйте её равномерно, но оставляйте несколько сантиметров отступа от основания стеблей и стволов, чтобы там не скапливалась влага, провоцирующая гниение.

Быстрый компост из травы

Сама по себе трава редко дает качественный компост. Свежескошенный материал имеет низкое соотношение углерода к азоту (около 20:1), тогда как микроорганизмы наиболее эффективно разлагают органику при соотношении около 30:1. Если выложить траву в компостер одним толстым слоем, она просто слежится, перекроет доступ воздуха и вместо разложения начнёт гнить и выделять аммиак.

Быстрый компост из травы получается благодаря перекладыванию её слоями с материалами, богатыми углеродом. Для этого подойдут сухие листья, солома, измельченные ветки, опилки и порванный картон – они имеют высокое содержание углерода. Укладывайте их послойно: на тонкий слой подсушенной травы кладите примерно вдвое более толстый слой углеродного материала. Перед добавлением в кучу траву стоит подсушить в течение 2-3 дней – так она потеряет лишнюю влагу и не будет сбиваться.

Через несколько дней правильно уложенная куча начнет нагреваться изнутри – это признак того, что процесс разложения успешно начался. Если же вместо тепла появился резкий запах аммиака или гнили, это означает, что в куче слишком много травы и мало воздуха: в таком случае добавьте сухих листьев или соломы и хорошо перемешайте все вилами.

Если куча остается холодной и сухой, в ней преобладает углерод – в таком случае добавьте свежей травы и немного полейте водой. Чем мельче материал, тем быстрее он разлагается, поэтому грубые ветки стоит заранее измельчить. Компостная куча должна быть влажной, как отжатая губка. При таком уходе компост созревает за несколько месяцев – значительно быстрее, чем куча, состоящая только из травы.

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