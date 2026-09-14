Успейте до наступления холодов: как спасти испорченный газон

После летней жары на газоне часто остаются желтые или прореженные участки, например, там, где стоял бассейн, лежал плед или трава просто выгорела на солнце. Конец лета и начало осени – подходящее время, чтобы восстановить такие места.

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Почва еще достаточно теплая, а воздух становится прохладнее и влажнее, поэтому молодая трава успевает прорасти и укорениться до первых морозов. Как спасти испорченный газон, рассказали эксперты Deccoria.

Когда лучше всего сеять траву

Семена травы лучше всего прорастают, когда почва еще теплая, а воздух уже не такой жаркий и сухой. Оптимальная температура для всходов составляет примерно 16–21 градус. Именно такие условия часто сохраняются в конце лета и в сентябре.

В разгар лета посевам может не хватать влаги, а весной температура часто нестабильна. Осень имеет еще одно преимущество – в этот период значительно меньше активно прорастают сорняки, поэтому молодой траве легче развиваться.

Лучшим периодом для посева считают вторую половину августа и сентябрь. До морозов обычно остается еще шесть-восемь недель – этого достаточно, чтобы трава взошла, укоренилась и пережила первый укос. В более теплых регионах работы можно проводить даже до середины октября.

Как подготовить почву к посеву

От подготовки участка в значительной степени зависит, насколько равномерно взойдет трава.

Сначала имеющийся газон следует скосить до высоты примерно 4–5 см и хорошо пройтись по нему граблями. Это поможет убрать сухую траву, мох, повсть и часть сорняков, а семена будут лучше контактировать с почвой.

Если земля сильно уплотнилась, стоит провести аэрацию или скарификацию. Аэрация улучшает доступ воздуха к корням, а скарификация помогает удалить старую травяную подстилку. На оголенных участках верхний слой почвы можно дополнительно разрыхлить граблями или вилами.

Бедную почву полезно покрыть тонким слоем компоста или свежей садовой земли.

Важное значение имеет и кислотность. Трава лучше всего растет при pH примерно 5,6–6,5. Если почва слишком кислая, её можно разкислить доломитовой мукой или садовой известью, но сделать это лучше за несколько недель до посева.

Перед посевом поверхность нужно выровнять граблями, чтобы не осталось ям, в которых будет скапливаться вода. Затем почву немного уплотняют.

Семена лучше рассыпать в двух направлениях – сначала вдоль участка, а затем поперек. После этого их слегка заделывают в верхний слой почвы граблями или присыпают тонким слоем просеянного компоста.

Как подготовить участок для рулонного газона

Если вы планируете укладывать рулонный газон, почву нужно подготовить не менее тщательно.

Участок перекапывают примерно на 15–20 см, удаляют корни сорняков, камни и другой мусор. За день до укладки рулонов землю желательно хорошо полить.

После разложки полос газон прокатывают валиком, чтобы устранить воздушные пустоты и обеспечить плотный контакт корней с почвой. Полосы укладывают в шахматном порядке, плотно прижимая края друг к другу.

Какие семена выбрать для подсева

Состав травяной смеси следует подбирать в зависимости от того, как именно используется газон. Если важен прежде всего декоративный эффект, подойдут смеси с красной и овечьей мятликой, а также полевицей. Они формируют густой и невысокий покров, но хуже выдерживают интенсивное вытаптывание.

Для участков, где часто играют дети или ходят люди, лучше выбирать смеси с многолетним райграсом. Он хорошо переносит нагрузки, хотя требует более частого кошения.

Для затененных мест стоит искать специальные смеси, приспособленные к недостатку света.

В то же время лучше избегать смесей с большим содержанием кормовых трав. Они быстро растут, но нередко плохо переносят регулярное кошение и уже через сезон могут оставлять на газоне пустые участки.

На упаковке также стоит проверить срок годности семян и показатель всхожести. В качественных смесях он обычно превышает 90%.

Сколько семян нужно

Если нужно лишь подсеять прореженные места, обычно достаточно около 15 г семян на квадратный метр.

При создании нового газона используют полную норму, указанную производителем, – чаще всего около 25–30 г на квадратный метр.

Полностью оголенные участки, например после кротовых нор или сильного повреждения, можно засевать гуще.

Как ухаживать за засеянным газоном

После посева поверхность желательно слегка прикатать валиком. Это прижмет семена к земле и обеспечит лучший контакт с влагой.

Первые всходы обычно появляются через несколько недель. Некоторые виды трав прорастают медленнее и могут потребовать до трех недель.

В первые дни после посева почва должна оставаться постоянно влажной, но без луж. Поливать лучше утром или вечером, когда вода испаряется медленнее.

Сильная струя может смыть или сместить семена, поэтому лучше всего использовать лейку или мелкодисперсный распылитель.

По свежезасеянному газону желательно не ходить, пока трава хорошо не укоренится.

Когда впервые косить молодую траву

Первую стрижку проводят, когда трава достигнет высоты примерно 8–10 см. Обычно это происходит через четыре–шесть недель после посева.

Во время первой стрижки срезают всего 1–2 см. Это стимулирует кущение травы и в то же время не ослабляет ещё молодые корни.

Следующие два-три раза также лучше оставлять траву достаточно высокой. Постепенно переходить к обычной высоте кошения стоит только после четвёртой или пятой стрижки.

OBOZ.UA рассказывал, как правильно сажать деревья осенью.

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