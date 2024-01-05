Усложнение погодных условий: синоптики дали прогноз на пятницу, 5 января

Погода в Украине в пятницу, 5 января, будет облачной и ветреной. Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с, а западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Видео дня

Прогноз опубликовал Укргидрометцентр на своем сайте. По стране может пройти небольшой дождь и мокрый снег, ночью в Закарпатье и в Ивано-Франковской области, днем на востоке – умеренные осадки.

Есть вероятность, что на дорогах на севере, в том числе на Черниговщине и Сумщине, появится гололедица.

В среднем ночью и днем будет от 0 до +5 градусов. На юге теплее – днем +7...+12 градусов. На севере Черниговщины и Сумщины будет наоборот холодно – ночью -8...-13, днем 0...-5 градусов.

В Киевской области в пятницу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. На некоторых дорогах – гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем от 0 до +5 градусов. В Киеве ночью и днем от +2 до +4.

Опасные гидрологические явления

Украинский гидрометеорологический центр предупредил, что 5 января продолжится повышение уровней воды:

– на участке реки Тиса (Рахив – Вилок) на 0,5 – 1,5 м с начальным выходом воды на пойму городов Тячев и Хуст (I уровень опасности);

– на реке Боржава (село Верхние Реметы) на 0,1-0,2 м с удержанием воды на пойме и частичным затоплением сельхозугодий ряда сел Береговского и Хустского районов Закарпатской области и автодороги Шаланки-Великие Комяти (II уровень опасности);

– на реке Старая (село Зняцево) вода удержится вода на пойме с медленным снижением (I уровень опасности);

– на реке Латорица (Чоп) удержится высокий слой воды на пойме межамбового пространства с постепенным ростом и частичным затоплением автодороги местного значения Мали Геевцы – Тысянка (I уровень опасности).

Кроме того, 4–8 января в связи с понижением температуры воздуха на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская области) будут происходить резкие колебания уровней воды с возможным затоплением пойм.

Также продолжится затопление поймы на реке Снов с превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения Великий Дырчин – Малый Дырчин и замерзание воды на ней в Черниговском районе Черниговской области (I уровень опасности).

Ухудшение погоды в конце недели

Синоптики предупредили, что 7–9 января 2024 года ожидаются сложные метеоусловия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую области накроют снегопады (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см); в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см).

В центре, на востоке и юге будет сильный ветер, возможны метели. На дорогах большинства областей страны – гололедица.

Кроме того, 7–9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до -13...-20 мороза (на Черниговщине и Сумщине до -19...-25, в южной части до -7...-15 градусов).

Как ранее писал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881-го. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!