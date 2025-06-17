'Ушел в вечность': во время выполнения боевого задания погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья Оскар Альенс. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Херсонщине 13 июня.

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В ноябре воину должно было исполниться 45 лет. О потере сообщили в Яблунивской объединенной территориальной громаде.

"С глубокой печалью и скорбью сообщаем о невосполнимой утрате - в бою за Украину погиб наш Воин-Защитник, Альенс Оскар Янович, 03.11.1980 года рождения, житель села Выжний Березов", – говорится в сообщении.

Службу воин нес в должности старшего механика-водителя 3 механизированного взвода 6 механизированной роты в одной из бригад. Последний бой Оскар Альенс принял 13 июня в населенном пункте Монастырское на Херсонщине.

"Он ушел в вечность, оставив после себя глубокий след в сердцах тех, кто знал, любил и уважал. Искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам. В это трудное время мы объединяемся в скорби и благодарности. о времени встречи Героя сообщим дополнительно. Вечная память. Слава Герою", – отметили в громаде.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб заместитель начальника ПФУ в Донецкой области Алексей Федченко. С ноября 2024 года он считался пропавшим без вести. Только теперь стало известно о гибели защитника, который стал в ряды ВСУ в январе 2023 года.

Также сообщалось, что на войне погиб полицейский из Черкасской области Андрей Шевченко. В июне 2024 года он присоединился к только что сформированному стрелковому батальону ГУНП в Черкасской области – и вместе с побратимами держал оборону на самых сложных участках фронта на востоке Украины.

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