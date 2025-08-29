Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать в этот день

29 августа 2025 года верующие почитают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это один из самых больших церковных праздников. В этот день вспоминают страдальческую смерть пророка Иоанна Крестителя, соблюдают строгий пост.

Верующие обращаются к святому Иоанну с просьбами о духовном и телесном оздоровлении, искренне молясь об исцелении и защите. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

История праздника

Святой пророк Иоанн обличал царя Ирода за греховную связь с Иродиадой – женой собственного брата, которую тот привел в свой дом. За правдивое слово Иоанн был заключен в тюрьму.

Во время пира по случаю дня рождения Ирод пригласил на танец юную Саломею – дочь Иродиады. Ее танец настолько поразил царя, что он пообещал выполнить любое желание. Подстрекаемая матерью, Саломея жестоко попросила голову Иоанна Крестителя на блюде.

Несмотря на страх перед народным осуждением, Ирод не решился нарушить обещание – и приказал осуществить казнь. Ученики пророка похоронили его тело с почестями, а Саломея, по преданию, вскоре погибла трагически: провалилась под лед и утонула, будто сама природа отплатила ей за жестокость.

Перенос даты

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В результате религиозные даты сместились на 13 дней раньше, чем по старому стилю.

Поэтому если раньше Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечали 11 сентября, то теперь оно приходится на 29 августа. С

Какие традиции праздника существуют

Церковное почитание. В храмах совершаются торжественные богослужения, верующие молятся святому Иоанну о духовном укреплении, очищении от грехов и Божьей милости.

Строгий пост. Это день строгого воздержания от скоромной пищи: мяса, молочных продуктов и даже рыбы. Хозяйки готовят только постные блюда, что символизирует смирение и духовную сосредоточенность.

Молитва за умерших. Этот день также посвящен памяти усопших. Верующие молятся за упокой душ, в некоторых регионах устраивают поминальные трапезы.

Время для особых молитв. 29 августа считается днем, когда стоит искренне обратиться к святому Иоанну с просьбами о защите, очищении и укреплении духа.

Что нельзя делать в этот день

Существует традиция не употреблять продукты круглой формы или те, что символизируют голову, – капусту, арбузы, яблоки или круглые хлебцы. Такой обычай напоминает о страдальческой смерти пророка и имеет символическое значение.

Также в этот день советуют избегать громких развлечений, ссор и лишней суеты – день полон скорбного и одновременно молитвенного смысла.

