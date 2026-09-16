Урсула фон дер Ляйен о Саше Паскале и "Танце свободы": она пример стойкости украинцев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об Александре Паскаль и её мировом турне "Танец свободы" во время ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе. Саша присутствовала в сессионном зале Европарламента в Страсбурге, где её приветствовали европейские парламентарии.

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Глава Еврокомиссии назвала девочку примером стойкости украинцев. Она напомнила, что Саша потеряла ногу в результате российского ракетного удара, однако вернулась в спорт с протезом, продолжила тренироваться и одерживать победы.

Этим летом Фонд Рината Ахметова организовал для Александры мировое турне "Танец свободы". Саша выступила в Париже, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио, чтобы рассказать миру о стойкости украинцев и борьбе Украины за свободу.

"Она вдохновила людей у Эйфелевой башни и на Таймс-сквер, в Рио и Токио. А сегодня хочет донести свое послание сюда – в самое сердце Европы. Саша, ты – большой источник вдохновения для всех нас", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

В своем выступлении председатель Европейской комиссии также назвала удары России по украинским городам сознательной стратегией террора. В то же время она подчеркнула, что украинцы уже множество раз доказали: их дух невозможно сломить.