Уровень нитратов превышал норму в 10 раз: на Черкасщине 4-месячный ребенок отравился водой из колодца

Четырехмесячный младенец попал в больницу из-за отравления водой из колодца. Речь идет о случае водно-нитратной метгемоглобинемии, зафиксированном в одном из сел Звенигородского района Черкасской области.

В облцентре контроля и профилактики болезней заявили, что ребенок (по состоянию на 10 ноября) находился в Звенигородской многопрофильной больнице интенсивного лечения. Известно, что у малыша появились синюшность кожи, одышка и вялость, после чего родители обратились за медпомощью.

Болезнь крошечного пациента диагностировали вовремя, поэтому состояние удалось стабилизировать, и сейчас оно удовлетворительное.

Специалисты Черкасского областного ЦКПБ провели эпидрасследование. Они установили, что для питья и приготовления молочной смеси ребенку, который находится на искусственном вскармливании, использовалась вода из колодца во дворе частного дома, где живет семья.

Пробы воды показали содержание нитратов, которое превышает норматив почти в 10 раз.

Что такое метгемоглобинемия

Это патологическое состояние, при котором часть гемоглобина в крови переходит в форму метгемоглобина (она не способна переносить кислород). Из-за этого ткани организма начинают испытывать кислородное голодание.

Метгемоглобинемия особенно опасна для младенцев, поскольку их ферментные системы еще несовершенны. Даже небольшое количество нитратов в питьевой воде или детской смеси может вызвать тяжелую интоксикацию.

Медики призывают не использовать для питания детей непроверенную воду, ведь это может серьезно навредить здоровью.

В ЦКПБ порекомендовали:

– для детей в возрасте до одного года применять только бутилированную или очищенную воду гарантированного качества;

– не употреблять питьевую воду из колодцев и других нецентрализованных источников водоснабжения, не проверенную на содержание нитратов (особенно это касается детей и беременных женщин);

– по возможности как можно дольше кормить младенцев первого года жизни грудным молоком;

– соблюдать гигиенические требования при обустройстве и эксплуатации колодцев.

Вода, загрязненная нитратами (даже в смертельных дозах), на вид чистая, прозрачная, без запаха и видимых примесей, обычная на вкус. Кипячение загрязненной нитратами воды не уменьшает, а увеличивает ее токсичность!

