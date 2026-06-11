УПЦ МП не возвращает государству Богоявленский монастырь в Кременце вопреки решению суда и готовит провокации: что известно

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не возвращает в пользование государства комплекс сооружений Свято-Богоявленского монастыря в Кременце на Тернопольщине, игнорируя таким образом решение суда уже больше месяца. Более того, накануне визита представителей исполнительной службы на территорию согнали агрессивно настроенную массовку.

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Об этом "Укринформу" сообщил Василий Ильчишин, директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, на балансе которого находится монастырь. В среду, 10 июня, он и работники исполнительной службы прибыли туда для проверки выполнения судебного решения.

"Когда мы пришли на территорию памятника, то увидели около сотни агрессивно настроенных людей, которые, вероятно, ожидали провокаций или же сами готовили их. Ведь еще ночью в различных местных группах и телеграмм-каналах, приближенных к УПЦ МП, распространяли информацию о принудительном выселении из монастыря, поэтому эти люди, которых мы встретили на территории памятника, начали собираться и съезжаться еще с ночи", – отметил Ильчишин.

По словам директора заповедника, люди из толпы – большинство были старшего возраста и несовершеннолетние – выкрикивали различные оскорбления и проклятия, утверждали, что им мешают молиться, хотя храм был открыт и им не создавали никаких препятствий. Также некоторые из присутствующих признались, что они не местные.

"Мы можем только догадываться в пользу кого подготовили эту массовку и для чего собирали людей, ведь молиться в храме никто не запрещает, никаких препятствий не создает. Мы лишь просим соблюдать закон", – отметил Ильчишин.

Директор заповедника и представители исполнительной службы уже второй раз посетили памятник, чтобы проверить выполнение судебного решения и пообщаться с руководством монастыря.

"Монахини нам сказали, что руководства на месте нет. Мы попросили номер телефона, но нам отказались его предоставить. После решения суда о возвращении памятника в собственность государства уже прошло более месяца, но настоятельница монастыря вообще не идет на контакт, чтобы начать диалог о передаче сооружений", – подчеркнул он.

Ильчишин добавил, что религиозная организация УПЦ МП подала кассацию на решение Западного апелляционного хозяйственного суда, но это не останавливает исполнительное производство по возвращению монастыря в собственность государства.

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