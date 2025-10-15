Уничтожат весь урожай: какие растения ни в коем случае нельзя оставлять на огороде

Рядом с полезными растениями на наших огородах постоянно появляются нежелательные гости – сорняки. Их опасность в том, что они часто соревнуются с культурными растениями за воду, свет и питательные вещества, что ведет к угнетению их развития и сокращению урожайности.

Видео дня

О трех чрезвычайно агрессивных рассказало издание news.hochu.ua. Эти сорняки нужно выкорчевывать со своего огорода, как только вы их там заметите.

Осот

На первый взгляд осот имеет довольно привлекательный вид, а его яркие цветы являются желанным лакомством для пчел. Однако за этой обманчивой красотой скрывается мощный вредитель. Осот имеет глубокие корни, которые достигают трех метров и высасывает из почвы всю влагу и питательные элементы. С такими преимуществами он не оставляет овощным культурам достаточно ресурсов. Почему нужно немедленно и тщательно избавляться от осота:

он способен восстановиться даже из небольшого кусочка корня;

выделяет вещества, тормозящие развитие соседних растений;

создает среду для вредителей, которые прячутся в его густой листве.

Пырей ползучий

Этот сорняк легко спутать с культурными злаками, но он несет огороду не пользу, а вред. Его разветвленные корни быстро разрастаются под землей, оплетая овощные культуры и мешая им развиваться. Вот в чем заключаются основные угрозы пырея:

истощает почву, забирая из нее азот и влагу;

вытесняет другие растения, особенно картофель, лук, морковь;

может уменьшить урожайность до половины, если не бороться с ним;

является переносчиком грибковых инфекций, легко распространяющихся на здоровые растения.

Крапива

Жгучее растение можно в определенной степени считать культурным, ведь его богатую витаминами зелень добавляют в различные блюда, в частности в салаты. Но на огороде оно ведет себя как настоящий паразит. Крапива молниеносно размножается, хорошо приспосабливается к имеющимся условиям и за короткое время занимает большие участки. Вот почему не стоит оставлять ее на своем огороде:

поглощает чрезмерное количество влаги и азота, истощая почву;

затеняет овощные культуры, лишая их света;

привлекает вредителей, в частности тлю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие деревья нельзя сажать возле дома – они принесут немало вреда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.