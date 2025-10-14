Какие деревья нельзя сажать возле дома: будет только вред

Зеленые деревья возле дома создают приятную атмосферу, дают тень в жару и помогают очищать воздух. Но не все они одинаково подходят для двора.

Как отмечает издание "На пенсии", некоторые растения могут повреждать фундамент зданий на участке, создавать чрезмерную влажность и вызывать другие проблемы. Вот какие породы деревьев не стоит сажать в непосредственной близости к дому.

Тополь — красивый, но разрушительный

Крепкие корни тополя быстро разрастаются и при этом легко подрывают асфальт, трубы и фундамент. К тому же, его пух часто становится настоящим бедствием для аллергиков. Если очень хочется иметь тополь — высаживайте его не ближе чем за 20–25 метров от дома.

Ива — дерево влаги

Ива любит воду, поэтому вблизи нее часто появляется сырость, а в подвале дома, возле которого растет ива, может даже выступать влага. Лучшее место для ивы — возле пруда или в низине, а не под окнами.

Каштан — щедрый, но проблемный сосед

Под густой кроной каштана такая тень, что вырасти в ней практически ничто уже не может. К тому же дерево быстро истощает землю, а осенью осыпает все вокруг себя тяжелыми плодами, которые могут повредить крышу или машину. Поэтому каштан — хороший вариант для парка или большого открытого участка, но не для маленького двора.

Ель — красота, тень и холод

Зимой елки радуют зеленью и создают праздничное настроение, но эти деревья, особенно старые, сильно затеняют пространство под собой. Из-за этого растения рядом страдают от недостатка света. А еще корни хвойных деревьев могут повредить фундамент. Поэтому, если вы хотите иметь живую елку в своем дворе, выбирайте для нее место на краю участка, а не у стен.

Береза — нежная, но изнуряющая

Береза имеет противоположную иве особенность – она сильно высушивает землю. Из-за этого рядом с ней плохо приживаются другие растения. Поэтому ее можно сажать на определенном расстоянии от грядок или клумб.

