'Уместно было бы спросить': психолог 'расшифровал' рисунок Марьяны Безуглой, который озадачил украинцев. Фото

Народный депутат Марьяна Безуглая показала в соцсети странный рисунок, который озадачил украинцев. Свой "шедевр" народная избранница рисовала на заседании Верховной Рады.

Политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким "расшифровал", о чем могут свидетельствовать подобные творческие проявления Марьяны Безуглой. Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Так, Безуглая с помощью черной гелевой ручки нарисовала в своем блокноте своеобразного грифона – фантастическое животное с крыльями, крысиным хвостом и копытами.

Ким отметил, что в психологии существует несколько видов проективных методик, среди которых – рисунок несуществующего животного, то, что изобразила Марьяна Безуглая.

Но, как он подчеркнул, обнародованную фотографию нардепа нельзя оценивать как рисунок, сделанный в рамках проведения вышеперечисленного теста.

"Во-первых, в таком случае я бы не имел права обнародовать результаты этого анализа. Во-вторых, кроме собственно самого рисунка (выполненного после инструктажа), данная методика предусматривает разговор психолога с автором работы на предмет того, что именно он хотел изобразить и какие особенности нарисованного существа (например, его характер, семейное положение, питание и т. п.) остались "за кадром", – объяснил специалист.

В этой связи психолог добавил, что может рассматривать рисунок политика исключительно как акт творчества.

"Анализировать будем именно ее работу и ни в коем случае не ставим диагноз. Все, что мы можем, – это предположить, в каком эмоциональном состоянии могла находиться автор рисунка во время его создания", – сказал он.

Но детали рисунка психолог все же проанализировал.

Голова существа на рисунке Безуглой повернута направо, что по методике "несуществующее животное" свидетельствует об устойчивых тенденциях к активной деятельности. Такая поза указывает на практическую направленность личности, которая прибегает к рационализации своих решений и тщательно готовится к действиям.

Развернутые глаза, нос и уши хорошо прорисованы и стандартны по размеру, свидетельствуют о высоком уровне заинтересованности в информации.

Частично прорисованная радужка может быть признаком тревоги. В отличие от тех, кто подвержен интригам и информационному голоду, Безуглая оставила части тела животного в пределах нормы.

Функциональные и крепко соединенные с туловищем ноги свидетельствуют о высоком уровне контроля над своими суждениями и действиями. Различные пары ног могут указывать на намерение расширить свое присутствие и влияние, а также высокие амбиции и самооценку.

Крылья животного свидетельствуют о готовности к расширению деятельности и смелости в действиях.

В то же время детально прорисованные хвост и ноги, а также тщательная штриховка свидетельствуют о высоком уровне самокритичности, тревожности и внимательности к деталям.

"Рамке вокруг животного вряд ли можно давать однозначную оценку, ведь мы не знаем, это был художественный замысел "для красоты" или проявление тревожности и недоверия к окружающей среде. Здесь было бы уместно спросить об этом у автора работы", – отметил психолог.

Как известно, народная избранница не раз оказывалась в центре скандалов. Как сообщали СМИ, она была одним из авторов скандального законопроекта о праве для командиров убивать военных за неповиновение, которое появилось весной 2022 года, но в конце концов он был отозван.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов рассказывал, что Безуглая откровенно вмешивается в работу СБУ, требуя перезапуска, и называл некомпетентностью вмешательства депутата в работу военных по обороне Северодонецка. По словам журналиста, Безуглая принимала участие непосредственно в постановке боевых задач командирам подразделений.

В ноябре 2023 года Безуглая спровоцировала скандал, обвинив в некомпетентности главнокомандующего ВСУ Залужного и призвав к его увольнению. Член Комитета Совета по нацбезопасности Федор Вениславский сказал, что подобные заявления угрожают безопасности государства.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у Безуглой и Залужного "сложные отношения", и посоветовал меньше "делать селфи", а больше работать на результат.

Украинский военный Юрий Гудыменко считает, что Безуглая нападками на военное руководство пытается добиться как можно большего внимания к себе, чем вредит стране, поэтому ее действия требуют немедленного реагирования соответствующих структур.

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