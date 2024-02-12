Умеренный дождь и незначительное похолодание: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 13 февраля

Погода в Украине во вторник, 13 февраля, будет пасмурной, большинство областей страны накроют небольшие дожди и туман. Осадков не будет только на юге и на юго-востоке.

Об этом говорится в прогнозе погоды от Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В северных областях государства синоптики объявили І уровень опасности – видимость из-за туманов будет 200-500 м.

В учреждении предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

Как говорится в прогнозе, умеренный дождь ожидается в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В других регионах, кроме юга, прогнозируют небольшой дождь.

Температура в северных областях будет днем +7...+9 градусов, ночью ожидается +4...+6. В центральных и южных областях днем +9...+13, ночью до +5.

В восточных и западных регионах Украины днем столбики термометров будут показывать от +8 до +12 градусов, а ночью от +6 до +1.

Значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области, а умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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