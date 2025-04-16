Провели 'зачистку': в России из новых учебников по литературе убрали упоминания об Украине и изменили биографии писателей

В России из школьных учебников по литературе убрали упоминания об Украине и изменили биографии писателей, таких как, в частности, Николай Гоголь и Александр Грин. В то же время в программу для старших классов вернули произведения эпохи СССР.

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Об этом пишет издание "Верстка", проанализировавшее новые пособия для 5, 7 и 9 классов. Речь идет о школьных учебниках по литературе, выпущенных в 2023 году российским издательством "Просвещение".

В частности, из биографии Николая Гоголя исчезло упоминание о том, что он родился в Великих Сорочинцах на Полтавщине (тогда Полтавская губерния) и о том, что это сейчас Украина.

Кроме того, пропагандисты "исправили" произведения Гоголя, убрав указания на украинский фольклор и культурный контекст.

Прилагательное "украинский" убрали из описания сельского быта, сказок и песен, с которыми был близко знаком писатель.

Из повести "Ночь перед Рождеством" Гоголя также удалили упоминания об Украине.

По словам бывшей сотрудницы издательства, внести правки прямо указали со стороны редакции, которая распорядилась исключить все названия, связанные с Украиной и Киевом.

Кроме того, пропагандисты изменили биографию Александра Грина – теперь в ней нет информации о его попытке дезертировать из армии.

При этом в программу для старших классов вернули произведения эпохи СССР.

Ученики 11 классов теперь будут читать "Как закалялась сталь" Николая Островского и "Молодую гвардию" Александра Фадеева.

По данным "Верстки", процесс подготовки новых вариантов учебников проходил непросто, поскольку многие опытные специалисты отказались участвовать в их создании по этическим соображениям.

Эксперты в области образования считают, что РФ намерена воспитать поколение молодежи с "правильными" ценностями и убеждениями с помощью курса литературы, говорится в материале.

"Литература перестает быть предметом гуманитарного цикла и становится инструментом индоктринации. Для неокрепших умов, к сожалению, разница между Шевкуновым (митрополит Тихон, "духовник Путина". – Ред.) и Гоголем невелика – и это трагедия", – сказал изданию педагог Дима Зицер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Центре противодействия дезинформации отметили, что в школах РФ хотят ввести обязательную военную подготовку уже с 5-го класса. Целью названо готовить население страны-агрессора "к любым действиям и провокациям".

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