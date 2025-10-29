'Умел почти все, спешил жить': на Черниговщине попрощались с 22-летним защитником, который погиб на Днепропетровщине. Фото

На Черниговщине провели в последний путь 22-летнего защитника Александра Козлова. С марта 2022 года он присоединился к территориальной обороне, участвовал в освобождении Харьковщины, боях за Бахмут, Часов Яр и Серебрянский лес, а также в Курской операции.

Жизнь молодого воина оборвалась на Днепропетровщине, где он выполнял свое последнее боевое задание. О Герое рассказало "Общественное Чернигов".

Что известно о воине

Александр Козлов родился в селе Голубовка на Черниговщине. Школу окончил в 2018 году, далее же продолжил обучение в Сокиринском профессиональном лицее.

Защищать Украину Александр рвался с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Еще в марте 2022-го тогда 18-летний юноша присоединился к территориальной обороне в Борисполе: там его застало начало большой войны – парень приехал навестить сестру.

"К нам пришел в 22-м году, в марте, мы еще были как ДФТГ. Активный парень, который не хотел уезжать. Все хотел идти на фронт. Всегда было у него желание развиваться, особенно по оружию. Он этим бредил, читал, смотрел в интернете, фейсбуке. Учил уже взрослых дядь, как им надо пользоваться оружием", – вспоминает побратим Александра с позывным "Ред".

Впоследствии молодой воин продолжил защищать Украину в составе второго механизированного батальона "Росомахи" 67 отдельной механизированной бригады. Участвовал в Харьковском контрнаступлении, боях под Бахмутом, в Часовом Яре, Серебрянском лесу, а также в Курской операции.

"Он на Курщине тоже спас ребят. Там был такой бой страшный. Он вытаскивал раненых, оказывал помощь. И после Курска и Сумщины, можно так сказать, мы переехали на Днепропетровщину", – говорит "Ред".

Еще один побратим погибшего воина, старший сержант с позывным "Лирик", служил вместе с Александром во втором механизированном батальоне "Росомахи". Он рассказал, что в последний день своей жизни, 26 октября, Александр был штурманом в машине – забирал побратимов с позиций на Днепропетровщине. Тогда по экипажу попал российский беспилотник.

"Он как раз посадил в машину ребят, которые были на позициях, сам был в кузове. И ребята, которые с ним были, говорили, что он услышал его (беспилотник. — Ред.). Не увидел, услышал. Начал отстреливаться. Отреагировал быстро, но там, видимо, не один был тот дрон и почти весь экипаж там пострадал, но Саша погиб", – рассказал "Лирик".

"Ред" же признался: несмотря на то, что они с Александром служили уже в разных подразделениях – не теряли связи.

"Где-то неделю назад его видел, забегал он к нам, сказал: "Сегодня иду на боевые, вернусь и встретимся". Он ушел. И там остался. Навсегда", – говорит военный.

На малой родине об Александре вспоминают как об "очень добром, отзывчивом, доброжелательном парне и мужественном воине".

28 октября с Героем попрощались в его родной Голубовке. Там Александра и похоронили. Кроме сестры, у него остались мама и брат.

"Он очень настоящий был, чистый, честный. Умел почти все. Спешил жить. И для нас это не то, что потеря, это часть сердец всех. Очень обидно, что мы живем, а такие уходят. Такие люди как раз и куют победу. И он верил в победу", — вспоминает об Александре "Лирик".

