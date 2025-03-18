'Остановились, чтобы помочь': в Харьковском ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста. Видео

Харьковский ОТЦК и СП прокомментировал инцидент, во время которого сотрудники учреждения наехали автомобилем на велосипедиста. Там отметили, что военные остановились, чтобы помочь гражданину, но тот покинул место происшествия.

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Инцидент произошел в понедельник, 17 марта, видео опубликовали местные Telegram-каналы. На кадрах видно, что велосипед попал под колеса автомобиля, а его водитель встал и скрылся с места. На Facebook-странице ТЦК уточнили, что произошедшее произошло на сложном участке дороги (поворот, усложненный припаркованным автомобилем).

Внимание! На видео есть ненормативная лексика!

В пресс-службе учреждения пишут, что гражданин двигался велосипедом посреди проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие.

Водитель авто совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса, а сам он покинул место инцидента.

"В результате нарушения ПДД участниками дорожно-транспортного происшествия было повреждено транспортное средство велосипедиста. По этому факту руководством Харьковского областного ТЦК и СП назначено служебное расследование", – сказано в сообщении.

В ТЦК не стали отрицать факт наезда, но подчеркнули, что "речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло при сложных условиях дорожной обстановки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове правоохранители начали уголовное производство по факту драки между работниками ТЦК и гражданскими. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу военному, а тот применил оружие травматического действия, произведя несколько выстрелов в землю.

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