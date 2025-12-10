Ukrnafta завершила проект по сбору средств для Военной школы 'Боривитер'

UKRNAFTA завершила благотворительный проект в поддержку Военной школы "Боривитер". Вместе с клиентами АЗК компания собрала 4 000 000 грн, которые пойдут на усиление программ подготовки военнослужащих.

В рамках проекта 5 грн с каждого проданного кофе в сети АЗК UKRNAFTA были направлены на закупку дронов, средства связи, симуляторы и другую необходимую технику для обучения защитников и защитниц.

Боривитер более трех лет обучает военных по 12 направлениям, включая управление БпЛА, военную связь и РЭБ, НРК, топографию и военное управление. За это время инструкторы подготовили более 34 000 бойцов, которые сегодня работают на защиту страны.

Для популяризации этой инициативы крупнейшая сеть АЗК в Украине – UKRNAFTA – выпустила специальную серию из 25 тематических бумажных стаканчиков с изображениями памятников культурного наследия всех областей Украины и Крыма. Клиенты активно участвовали в сборе и даже коллекционировали эти стаканчики, которые напоминали о родных местах и довоенных добрых утрах.

"Мы благодарны каждому, кто присоединился. Этот проект дает очень практичный и быстрый результат: больше обученных операторов дронов, больше спасенных жизней", – отметил исполняющий обязанности председателя правления Юрий Ткачук.

Під управлінням державної компанії знаходяться також АЗК мережі Glusco. У 2025 році "Укрнафта" завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони і картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним та фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач". Компанія активно підтримує Сили оборони України: з 2023 року сума благодійної допомоги склала близько 3 млрд грн.

Справка:

