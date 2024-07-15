Украину ждет пик жары: синоптик рассказала, когда столбики термометров пойдут вниз

В течение 15-16 июля в Украине будет наблюдаться пик жары, во время которой столбики термометров в некоторых областях поднимутся до +42. Даже несмотря на прогнозированные дожди, температура не упадет ниже +35 градусов.

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При этом ослабление жары ожидается на севере Украины уже с 18 июля. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 16 июля температура воздуха в Украине будет составлять +33…+39 градусов, а местами до +42 градусов. В западной части ожидается более низкая температура воздуха. В течение дня в этой части страны будет +31…+34, на Закарпатье и в Черновицкой области местами до +35 градусов.

Кратковременные дожди и грозы пройдут 16 июля западной части Украины, а вечером локально в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Однако большая часть Украины и дальше будет страдать от пересушенного воздуха.

Синоптик объяснила, что антициклонический характер погоды в Украине продолжает блокировать свободное перемещение влажной и свежей воздушной массы из Атлантики. Но ослабление жары ожидается на севере Украины уже 18 июля. На юге, востоке и центральных областях ослабление жары прогнозируется ориентировочно на 20-22 июля.

По информации Украинского гидрометцентра, на юге и востоке Украины в конце недели прогнозируются долгожданные дожди.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может оказывать серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают тщательнее следить за своим самочувствием.

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