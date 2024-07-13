Сколько можно работать под солнцем в жару: разъяснения и нормы

Во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Видео дня

Верхний предел температуры на постоянных рабочих местах не должен превышать +28 градусов. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам труда.

Средства и меры по нормализации микроклиматических условий на рабочих местах могут быть разными: это устройство жалюзи или светоотражающих пленок на остекленных поверхностях, а также максимальное использование природной вентиляции, устройств систем кондиционирования, использование специальной одежды и средств защиты.

Суммарная продолжительность работ при температуре свыше +28 градусов не должна превышать 4-5 часов в смену. При этом продолжительность регламентированных перерывов должна составлять не менее 10% рабочего времени на каждые 2 градуса превышения.

Также работодателей призывают учитывать, что во время таких перерывов работники должны находиться в помещениях с разницей температур воздуха не более +5 и не ниже +25. При работах на открытых местностях и при температуре наружного воздуха + 35 и выше продолжительность периодов безопасной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут в охлаждаемых помещениях.

Кроме того, в целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно соблюдать питьевой режим. Специалисты советуют пить минеральную щелочную воду, соки, витаминизированные напитки вместо питьевой воды. Употреблять воду следует часто и в небольших количествах. При физических работах при температуре воздуха свыше +30 следует выпивать не менее 0,5 л воды в час.

Напомним, жара, охватившая Восточную Европу, не только сильная (температура достигает и превышает 40-42° C), но и продолжительная. Ожидается, что максимальная температура в течение следующих семи дней превысит 42-44°C, что на 10-12°C выше среднего значения температур за 1991-2020 годы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!