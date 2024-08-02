Украину затянет дождями с грозами: синоптики сообщили об изменении погоды

В субботу, 3 августа, погода будет неодинаковой для разных регионов Украины. Одну часть нашей страны накроют дожди, а в другой будет сухо и жарко.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день на всей территории будет переменная облачность.

С юго-запада по территории Украины начинает движение циклон, который уже ночью повлечет за собой осадки в западных, Житомирской и Винницкой областях. Днем циклон сместится к северным и центральным, обусловит облачную и дождливую погоду.

В субботу днем без осадков будет только на востоке и юго-востоке страны. На остальной территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительные дожди.

Воздушные потоки будут переменных направлений, и будут двигаться с умеренной скоростью 5-10м/сек.

Температура ночью ожидается +13…+18, на юге +18…+23.

Днем +27...+-32, в Одесской области и в Крыму до +34. В западных и северных областях будет прохладнее +20...+25.

В Киеве и области 3 августа ночью без осадков. А днем ожидается кратковременный дождь, иногда с грозой.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +15...+17, днем +22...+24.

По области ночью +13...+18, днем +20...+25.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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