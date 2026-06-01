Зафиксировали три температурных рекорда: специалисты подвели погодные итоги мая 2026 года в Киеве

В Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков на проспекте Науки выпало 56 мм, что составляет 86% месячной нормы.

Что рассказали климатологи

"ЦГО сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха в мае составила 16,3°С, что выше климатической нормы на 0,5℃. За месяц было зафиксировано три температурных рекорда", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, холоднее всего было 1 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до 4,2°С.

Теплее всего было 6 числа, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С, установив таким образом температурный рекорд.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки