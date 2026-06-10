Украину в среду накроет грозами: синоптики сказали, где ждать града и шквалов. Карта

В Украине в среду, 10 июня, согласно последним прогнозам погоды, будет переменная облачность, и ночью без осадков. Однако уже днем в стране, кроме северных и центральных областей, прогнозируются кратковременные дожди, ливни и грозы. Более того, в отдельных районах ожидается град.

Видео дня

Вместе с ливнями в Украине будет шквальный ветер с порывами до 15-20 м/с. По крайней мере, так утверждают в Укргидрометцентре.

Температура в Украине и Киеве

В целом в Украине, кроме запада, ночью и утром будет туман. Ветер переменных направлений на севере и в центре страны не превысит 3-8 м/с.

Температура ночью – 13-18°; а днем – 23-28° (теплее всего будет на Закарпатье, до 31°).

Соответственно, на территории Киевской области и столицы ожидается "переменная облачность без осадков" с несильным ветром и утренним туманом.

Температура по области – ночью 13-18°, днем 23-28°.

Предупреждение об опасности

Из-за ливней со шквалом метеорологи предоставили "предупреждение об опасных метеорологических явлениях". Предупреждение касается всех западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Именно здесь будут грозы одновременно со шквальным ветром до 15-20 м/с. Это первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают синоптики.

Что говорят специалисты

"10 июня территория Украины, наконец, будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, давление будет несколько расти, поэтому ночью повсюду будем иметь передышку от дождей, а днем на них не рассчитываем в северных и большинстве центральных областей", – рассказали в Укргидрометцентре.

Указанные кратковременные дожди с грозами, с градом и шквальным ветром пройдут "за счет конвекции".

Теплая влажная воздушная масса и слабый ветер в большинстве областей будут вызывать образование туманов.

Что предшествовало

Напомним: климатологи подвели итоги весны 2026 года. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения (в Киеве), а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, также исследователи подвели итоги зимы 2025-2026 годов. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы в столице выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!