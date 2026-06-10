Украину в среду накроет грозами: синоптики сказали, где ждать града и шквалов. Карта
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В Украине в среду, 10 июня, согласно последним прогнозам погоды, будет переменная облачность, и ночью без осадков. Однако уже днем в стране, кроме северных и центральных областей, прогнозируются кратковременные дожди, ливни и грозы. Более того, в отдельных районах ожидается град.
Вместе с ливнями в Украине будет шквальный ветер с порывами до 15-20 м/с. По крайней мере, так утверждают в Укргидрометцентре.
Температура в Украине и Киеве
В целом в Украине, кроме запада, ночью и утром будет туман. Ветер переменных направлений на севере и в центре страны не превысит 3-8 м/с.
Температура ночью – 13-18°; а днем – 23-28° (теплее всего будет на Закарпатье, до 31°).
Соответственно, на территории Киевской области и столицы ожидается "переменная облачность без осадков" с несильным ветром и утренним туманом.
Температура по области – ночью 13-18°, днем 23-28°.
Предупреждение об опасности
Из-за ливней со шквалом метеорологи предоставили "предупреждение об опасных метеорологических явлениях". Предупреждение касается всех западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Именно здесь будут грозы одновременно со шквальным ветром до 15-20 м/с. Это первый, желтый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают синоптики.
Что говорят специалисты
"10 июня территория Украины, наконец, будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, давление будет несколько расти, поэтому ночью повсюду будем иметь передышку от дождей, а днем на них не рассчитываем в северных и большинстве центральных областей", – рассказали в Укргидрометцентре.
Указанные кратковременные дожди с грозами, с градом и шквальным ветром пройдут "за счет конвекции".
Теплая влажная воздушная масса и слабый ветер в большинстве областей будут вызывать образование туманов.
Что предшествовало
Напомним: климатологи подвели итоги весны 2026 года. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения (в Киеве), а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, также исследователи подвели итоги зимы 2025-2026 годов. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы в столице выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.
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