Украину в начале ноября накроют дожди, ворвется похолодание: синоптики озвучили прогноз. Карта

В первых числах ноября почти по всей территории Украины пройдут дожди, а в некоторых областях ожидается даже мокрый снег. Также синоптики прогнозируют существенное понижение температуры.

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В ночное время суток в части регионов температура опустится до минусовых показателей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 1 ноября, осадков не предвидится, по всей территории страны ожидается переменная облачность. Первый день месяца в Украине будет достаточно теплым. В среднем столбики термометров покажут +12…+15 градусов, а на юге воздух прогреется до +17.

Однако уже в субботу, 2 ноября, почти всю территорию Украины накроют дожди. Сухо в этот день будет только в южных регионах. Осадки принесут понижение температуры.

На западе прогнозируется +8…+10 градусов, а в центральных и восточных областях будет немного теплее – до +12. Самая высокая температура 2 ноября ожидается на юге Украины, где столбики термометров поднимутся до +18.

В воскресенье, 3 ноября, на западе, в центре и на севере Украины возможны кратковременные дожди. А на востоке в этот день синоптики прогнозируют даже мокрый снег.

Температура существенно упадет, в том числе, и на юге, где вместо комфортных +18 ожидается всего 7-9 градусов выше нуля. На востоке в течение дня прогнозируется +3…+5, а ночью возможны заморозки до -1.

В понедельник, 4 ноября, погодные условия не претерпят существенных изменений. Основная концентрация осадков сохранится на юго-востоке. Кроме того, мокрый снег возможен в Черниговской и Сумской областях.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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