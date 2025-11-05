Украину укутает туманом: синоптики и спасатели предупредили об опасности на дорогах в четверг

В четверг, 6 ноября, в большинстве регионов Украины будет стоять сухая и относительно теплая погода. Однако в отдельных регионах ожидаются густые туманы, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, влияние антициклона обеспечит тихую, стабильную погоду со слабым ветром.

По всей территории Украины будет достаточно тепло, как для ноября.

Ночью температура будет колебаться в пределах +2...+7, днем столбики термометров будут достигать +8...+13°. Теплее всего традиционно будет на юге страны, где воздух прогреется до +17 градусов.

6 ноября над Украиной будет господствовать область повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не предвидится.

Однако благодаря теплой влажной воздушной массе и слабому ветру переменных направлений в западных, северных и восточных областях ночью и утром туманы.

Метеорологи предупреждают о низкой видимости – видимость 200-500 м. В указанных регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

В ГСЧС предупредили водителей о возможном осложнении движения транспорта из-за тумана.

"Планируя поездки, учтите этот фактор, снизьте скорость и позаботьтесь о безопасности", – призывают чрезвычайники.

В Киеве и области 6 ноября будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ночью и утром туман ночью и утром туман.

Слабый ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью +2...+7, днем +8...+13.

В Киеве ночью ожидается +5...+7, днем около +10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA,

нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Прогноз на зиму дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

