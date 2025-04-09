Украину снова засыплет снегом, но не всю: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 10 апреля

Погода в Украине в четверг, 10 апреля, будет холодной практически во всех регионах – температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов, на востоке и юге прогнозируется от +3 до +8. В большинстве областей ожидается мокрый снег, а ночью – заморозки в воздухе до -5 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Влажную погоду будут определять атмосферные фронты, которые будут перемещаться из стран Балтии.

"Прогнозируем умеренный мокрый снег, на востоке и юго-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь (ночью в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях без существенных осадков). В западных и местами северных областях на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер в четверг юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с. В Карпатах снег и метель (I уровень опасности). Из-за заморозков в воздухе объявлен II уровень опасности.

"Погодные условия будут усложнять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в западных и северных областях Украины днем 10 апреля будет от +1 до +4 градусов, ночью синоптики прогнозируют от -1 до -3.

На востоке Украины прогнозируется днем от +7 до +9 градусов, на юге от +4 до +6. Ночью колонки термометров будут показывать от -1 до -4 градусов.

В Карпатах в четверг сильный снег, метель; температура ночью от -4 до -9, днем около -5 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что май 2025 может разочаровать украинцев нестабильной и сырой погодой. При этом ночных заморозков в мае уже не предвидится.

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