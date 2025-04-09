Май разочарует украинцев погодой: синоптик предупредил о 'сюрпризах'

Несмотря на ожидание настоящего весеннего тепла, май 2025 может разочаровать украинцев нестабильной и сырой погодой. При этом ночных заморозков в мае уже не предвидится.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. По его словам, первая декада мая не принесет значительного потепления – умеренно будет тепло, но с дождями.

Лишь поближе к середине месяца температура начнет медлительно возрастать. Вторая декада будет ощутимо теплее, а осадков станет меньше, хотя возможны кратковременные дожди, предупредил народный синоптик Владимир Деркач, который уже более 20 лет наблюдает за атмосферными изменениями и составляет прогнозы на основе народных примет.

Но уже в последние дни весны погода снова испортится: температура упадет, усилится ветер, а влажность вырастет. Настоящей летней жары ждать не стоит, но в конце месяца вернется относительное тепло.

По словам Деркача, весна этого года очень капризна. Теплые дни будут, но будут короткими. Часто будут преобладать западные ветры, которые принесут влагу и похолодание. Хотя погода и переменная, ночных заморозков в мае уже не предвидится.

"Выпадают достаточно теплые дни, но это будут короткие периоды. Западные ветры будут приносить на территорию Украины влагу и понижение температуры. И все же в мае без ночных заморозков. Что касается температурных показателей, то весна будет достаточно классической, а вот с осадками будет немного "недобор". Тенденции глобального потепления без значительного влияния этой весны", – резюмировал синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину после значительного похолодания наконец-то вернется тепло, однако его нужно подождать до Вербного воскресенья, а именно до 13 апреля. В ночь на 9 апреля еще будет прохладная погода.

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