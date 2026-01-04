Морозы до -17! В Украине на неделе существенно испортится погода: прогноз синоптиков

В понедельник, 5 января, большинство западных и южных регионов Украины попадут в мощную область высокого атмосферного давления. Несмотря на то, что надвигаются мощные холода, преимущественно будет без осадков.

Видео дня

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, остальную территорию Украины затронет своим влиянием южный циклон.

Погода в Украине и Киеве 5 января

В южной части завтра, 5 января, будет преимущественно дождь, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и в прикарпатском районе ожидается снег и мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1...-6 градусов, в центральных областях от -4 градусов мороза до +1 тепла, в южной части +3...+7 градусов, на юге Крыма до +10 градусов.

В столице 5-го января будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ближайшей ночью -8 градусов, завтра в течение дня ожидается -4 градуса. Снежные метели, добавляет Диденко, появятся в Киеве уже 6 января.

По Украине ударят морозы

Синоптик добавляет, что в конце ближайшей недели вероятно сильное похолодание. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, уже в следующую пятницу, 9 января, столбики термометров упадут до -17 градусов мороза ночью.

Холоднее всего 9 января будет во Львове: температура воздуха ночью -15...-17 градусов мороза, днем -8...-10 градусов. По всей территории Украины будет господствовать северный ветер, 3-12 м/с, преимущественно облачно, ожидается небольшой снег.

9 января в Киеве днем и ночью температура воздуха -8...-10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!