Украину охватила жара с температурой выше +30: как спастись с помощью "японского кондиционера", которому не нужна электроэнергия

Спастись от летней жары можно и без кондиционера или вентилятора. Охладиться поможет обычный платок.

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OBOZ.UA рассказывает о простом способе охлаждения. Как снизить температуру тела в жару – читайте далее.

Суть "японского кондиционера" заключается в использовании платка. Его нужносмочить в холодной воде и повязать на шею. Во время испарения влаги организм расходует тепло, поэтому тело охлаждается.

Такой эффект схож с процессом охлаждения, когда человек потеет в жару. Влага из ткани испаряется, забирая часть тепловой энергии от тела, что помогает легче переносить жару.

Этот лайфхак можно использовать и после физических нагрузок или для облегчения головной боли, вызванной жарой. Кроме того, "японский кондиционер" используют и для охлаждения бутылок с напитками. Платок можно заменить полотенцем или бумажными салфетками.

Кроме того, чтобы охладиться, можно использовать влажную одежду или обтираться водой. Однако избегайте резкого охлаждения холодной водой, ведь организм может, наоборот, пытаться сохранить тепло.

Напомним, в жаркие летние дни охладить комнату можно без кондиционера. Для этого существует ряд простых способов, которые помогают уменьшить нагрев комнаты.

Также OBOZ.UA сообщал, что, поскольку температура продолжает расти, владельцев домашних животных предупредили о рисках, связанных с адской жарой для кошек. Эти животные обычно гораздо лучше способны заботиться о себе в тёплую погоду, чем собаки. Однако это не означает, что владельцы не могут помочь сделать условия для них немного более сносными.

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