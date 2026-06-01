Как быстро охладить кота во время жары: четыре действенных и безопасных способа

Поскольку температура продолжает расти, владельцев домашних животных предупредили о рисках от адской жары для кошек. Эти животные обычно гораздо лучше способны заботиться о себе в теплую погоду, чем собаки. Однако это не значит, что владельцы не могут помочь сделать условия для них немного более сносными.

Ветеринарка, известная в TikTok как @cat_the_vet, предлагая свои советы, поделилась четырьмя простыми методами, которые владельцы могут использовать, чтобы помочь своим кошачьим компаньонам чувствовать себя прохладно и комфортно во время жары.

Среди ее ключевых предложений – приобретение охлаждающего коврика, ведь коты большую часть жаркой погоды отдыхают и ленятся. Она объяснила, что наличие чего-то охлажденного, на чем можно отдохнуть, может быть чрезвычайно полезной в теплые дни, даже если некоторые решат полностью это игнорировать.

Другой метод предусматривает создание ароматизированных кубиков льда, чтобы поощрить котов потреблять больше воды.

Вместо обычной воды ветеринар предложил заморозить родниковую из банки тунца – убедившись, что это не соленый рассол или масло – прежде чем добавлять кубики тунца в миску с водой в течение дня.

По словам эксперта, это помогает поддерживать прохладу воды, а также делает ее значительно более привлекательной для некоторых кошек.

Она также заговорила за замороженные лакомства в теплую погоду, рассказав, что ее собственные коты обожают замороженные лакомства для кошек, которые можно лизать, как способ охладиться.

Для длинношерстных кошек регулярный груминг также может быть особенно полезным в теплые периоды, поскольку он удаляет свободный и отмерший мех, который застревает в густой шерсти.

Ветеринарка отметила, что это может помочь котам чувствовать себя значительно легче и спокойнее, когда температура повышается.

Она также рекомендовала разместить вентилятор вблизи мест, где кошки обычно дремлют, чтобы они могли дремать на освежающем ветерке в течение дня.

Однако, несмотря на все эти предложения, эксперт отметила, что коты, как правило, очень хорошо способны регулировать собственную температуру тела в жаркую погоду.

