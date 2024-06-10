Украину накроют ливни с градом и шквалами: синоптик уточнила прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 11 июня, в значительной части областей Украины ожидаются дожди с грозами, кое-где они будут сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами. В то же время температура воздуха в некоторых областях днем будет достигать +33 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сухая погода ожидается завтра на востоке и некоторых центральных и южных областях, а на остальной территории Украины прогнозируются грозовые дожди.

Жара 11 июня продлится на востоке и юге Украины, где температура может достичь +29 до +33 градусов. В западных регионах будет чуть-чуть прохладнее, с температурой +19 до +23 градуса. В среднем по всей стране ожидается температура от +23 до +29 градусов.

11 июня в Киеве ожидается кратковременный дождь с грозами, иногда сопровождаемый шквалами и градом. Температура воздуха днем составит примерно +26…+27 градусов.

С 12 по 14 июня ожидается кратковременное похолодание до +17...+23 градусов на западе, севере и некоторых центральных областях Украины.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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