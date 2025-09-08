Украину накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на вторник. Карта

В Украине ожидаются дожди, которые будут иметь локальный и периодический характер. Осадки возможны ближайшие два дня в разных регионах, местами с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди не накроют сразу всю территорию страны, поэтому в некоторых областях можно будет просто наслаждаться осенней облачностью. Предпосылки для осадков сохранятся еще несколько дней.

Температурный режим останется комфортным

"С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно. Колебания, конечно, будут, однако пока градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков", – отметила Диденко.

По прогнозу синоптика, ночью 9 сентября температура воздуха составит от +12 до +18 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +22...+28 градусов.

В Киеве 9 сентября есть вероятность дождя, преимущественно вечером. Максимальная температура воздуха днем в столице будет достигать около +25 градусов.

В дальнейшем, 10 сентября, дожди прогнозируются на юге страны, 11-12 сентября – в западных областях. В то же время большинство регионов будет оставаться под влиянием сухой и теплой погоды со свежими ночами и утрами.

Диденко подчеркнула, что сентябрьская погода создает благоприятные условия для прогулок.

Прогноз погоды на 9 сентября от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 9 сентября, осадки ожидаются на всей территории страны. В то же время грозы возможны на западе Украины. Днем температура воздуха будет колебаться от +20 до +28 градусов, а ночью – от +12 до +18 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Наталка Диденко рассказала, что в начале новой рабочей недели в Украине ожидаются незначительные осадки и комфортная теплая погода. Сухо будет только в южных областях и местами на западе.

