Украину накроет мощный циклон: где ожидаются дожди и ветер 27 октября. Карта

В понедельник, 27 октября, территорию Украины накроет мощный циклон, который принесет дожди, ветер и прохладу. Осадки ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой области), на юге, востоке и в Сумской области.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она отметила, что дожди будут сопровождаться сильным юго-восточным ветром, а температура воздуха будет оставаться низкой. По ее словам, "осень идет серьезно – недодает в понедельник солнца или тепла, добавит в пятницу-субботу".

Атмосфера прохладная и ветреная

На западе, севере и в Винницкой области существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура составит +7...+12°, лишь на юге и юго-востоке будет немного теплее – до +16°. В Киеве 27 октября без дождя, однако воздух будет оставаться прохладным – около +8...+10°.

По словам синоптика, первая половина недели будет прохладной с периодическими дождями, поэтому дополнительный обогрев не помешает. С четверга-пятницы ожидается потепление и прояснения в большинстве регионов.

Она призвала не поддаваться панике из-за прогнозов об "апокалиптических бурях" и напомнила, что "октябрь красивый" – стоит просто одеваться теплее и беречь себя и близких.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на территорию Украины с Запада движется новый атмосферный фронт, который впоследствии принесет небольшое потепление. Однако более присущую осени погоду украинцам стоит ожидать не в ближайшие дни. В целом нашу страну ждут некие "погодные качели", хотя они будут иметь локальный и краткосрочный характер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!