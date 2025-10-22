Может быть смешанная фаза: синоптик сказала, придет ли еще в Украину мощное потепление

На территорию Украины с Запада движется новый атмосферный фронт, который впоследствии принесет небольшое потепление. Однако более присущую осени погоду украинцам следует ожидать не в ближайшие дни.

В целом нашу страну ждут некие "погодные качели", хотя они будут иметь локальный и краткосрочный характер. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала известный синоптик, сотрудница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погодные качели в ближайшие дни

В частности, по словам синоптика, сегодня и завтра Украина будет находиться под влиянием более теплого воздуха с южных направлений. А уже с пятницы страна будет под новым атмосферным фронтом с запада. Он принесет сначала на правобережье, а в субботу практически во все регионы Украины (кроме западных) дожди, которые местами могут быть значительными, на юге – с грозами.

В то же время температуры будут несколько повышаться.

"Только в Карпатах во время прохождения этого атмосферного фронта может быть смешанная фаза осадков, то есть дождь с мокрым снегом", – отметила Наталья Птуха.

А уже после прохождения атмосферного фронта в воскресенье в стране будет преимущественно без осадков. Небольшие дожди могут быть только в западных и северных областях. Зато в понедельник в большинстве областей Украины синоптики ожидают преимущественно дождливую погоду.

Какую температуру ожидают

Температура в ближайшие несколько ночей составит +3... +10 градусов, днем +11... +16 градусов, на юге даже до +19 градусов.

По словам синоптика, "температуры существенных изменений не будут претерпевать".

"В ближайшей обзорной перспективе, то есть в ближайшие 5-7 дней каких-то значительных колебаний температур мы не ожидаем. Начиная с четверга небольшая тенденция к повышению температуры, и плюсовая температура будет удерживаться, но следующая неделя снова будет примерно в этих пределах", – объяснила Наталья Птуха.

Она добавила, что в дневные часы температура может будет ощущаться немного ниже указанной "за счет облачности".

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

