Украину накроет магнитная буря красного уровня: сколько продлится

18 и 19 мая Украина и мир окажутся под влиянием повышенной геомагнитной активности с K-индексом 4.67, что соответствует уровню G1 по шкале NOAA. Речь идет о магнитной буре красного уровня.

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Предупреждение опубликовано на сайте meteoagent.com. Отметим, что K-индекс – это показатель, который отражает уровень возмущения магнитного поля Земли. Его максимальное значение 9, минимальное – 1.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), магнитное поле Земли не имеет прямого влияния на здоровье человека, ведь люди эволюционировали в условиях этого поля. Однако некоторые исследования указывают на возможную связь между геомагнитной активностью и изменениями в сердечно-сосудистой системе. В частности, исследование, опубликованное в журнале Environmental Research, выявило некоторую корреляцию между повышенной солнечной активностью и биомаркерами системного воспаления и активации эндотелия.

Еще одно исследование ученых, опубликованное в Environmental Health, предполагает влияние этого явления на работу легких и усиление эффектов мелкодисперсной пыли.

Поэтому врачи рекомендуют метеочувствительным пациентам:

– следить за самочувствием, в случае резкого ухудшения обращаться за квалифицированной помощью;

– избегать чрезмерной физической нагрузки;

– обеспечить качественный сон, придерживаться своего режима дня;

– пить достаточное количество воды;

– не забывать о своих лекарствах, если вы принимаете их регулярно/в случае возникновения определенных симптомов по рецепту врача.

И хотя влияние магнитных колебаний на человека неопределенное, наука говорит о значительно большем влиянии на технологии и инфраструктуру. Геомагнитные бури могут влиять на работу спутников, GPS-навигации, радиосвязи и энергетических систем. Бури уровня G1 могут вызвать незначительные сбои в работе спутников и навигационных систем.

Как писал OBOZ.UA, ранее новое исследование выявило свидетельства сверхмощной солнечной бури около 14 300 лет назад, которая имела сильное влияние на Землю. Благодаря анализу годовых колец деревьев и образцов льда исследователи смогли зафиксировать последствия этого космического явления.

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