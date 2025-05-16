Когда была самая большая магнитная буря: ученые рассказали о последствиях

Новое исследование выявило свидетельства сверхмощной солнечной бури, имевшей сильное влияние на Землю. Благодаря анализу годовых колец деревьев и образцов льда исследователи смогли зафиксировать последствия космического явления, имевшего значительное влияние на атмосферу Земли.

Видео дня

Событие стало самым интенсивным из известных на сегодня, существенно превосходя все зарегистрированные в исторический период. Детали рассказало издание Science Alert.

Самая страшная магнитная буря

Около 14 300 лет назад на Земле произошло событие космического масштаба, которое оставило ощутимый след в геологических и биологических структурах планеты. Благодаря образцам окаменелых деревьев и ледовых кернов исследователи обнаружили признаки гигантской геомагнитной бури, произошедшей примерно в 12 350 году до нашей эры.

Новое исследование, основанное на климатохимической модели SOCOL:14C-Ex, подтверждает: Землю накрыла грандиозная волна солнечных частиц, вызванная экстремальным выбросом с Солнца. Это стало самой большой геомагнитной бурей из всех обнаруженных с помощью косвенных методов.

По словам космического физика Ксении Голубенко из Университета Оулу (Финляндия), интенсивность этого события превышала бурю 2005 года более чем в 500 раз – и это при том, что последнюю считают одной из самых мощных в современную эпоху спутниковых наблюдений.

Что такое геомагнитная буря и чем она опасна

Геомагнитная буря возникает, когда мощный выброс корональной массы из Солнца – миллиарды тонн плазмы, переплетенной с магнитными полями – достигает Земли. Вследствие этого могут возникать нарушения в работе технических систем: от спутников и GPS до энергосетей.

История знает примеры разрушительных последствий таких бурь. Самое известное событие Каррингтона 1859 года вывело из строя телеграфные линии, вызвав пожары и панику. В 1989-м другая буря вызвала масштабные сбои в электроснабжении.

Однако, как выяснилось, наше Солнце способно на еще более масштабные явления – просто они случаются редко и остаются скрытыми в летописях природы.

Какими были древние солнечные бури

Один из надежных индикаторов космических событий – радиоактивный изотоп углерода-14, который образуется в атмосфере под действием высокоэнергетических частиц. Он накапливается в деревьях, льдах и костях живых организмов, позволяя точно датировать момент увеличения его концентрации.

Именно аномально высокий уровень углерода-14 в древесных кольцах стал ключом к распознаванию бури, произошедшей почти 14 000 лет назад. Аналогичные всплески были зафиксированы и в 774, 994, 660 до н.э. и других годах, но ни одна из них не сравнится с масштабом события 12 350 года до н.э.

Чтобы точно оценить силу древней бури, ученые создали усовершенствованную климатическую модель, которая впервые вышла за пределы голоцена – эпохи стабильного климата, которая длится последние 12 000 лет.

После успешного тестирования на буре 774 года, модель применили к данным 12 350 года до н.э. – и она подтвердила: это самый большой солнечный шторм, о котором известно человечеству.

Угроза будущего: почему это важно сегодня

По словам исследователей, понимание масштабов подобных событий критически важно для оценки рисков, которые представляют солнечные бури для современной инфраструктуры. Спутники, энергосистемы, связь и даже финансовая логистика - все это может подвергнуться серьезным нарушениям в случае повторения подобного космического явления.

Это событие устанавливает новую границу возможного - худший сценарий, который человечество должно учитывать в системах безопасности. И хотя оно произошло более 14 тысяч лет назад, его последствия до сих пор говорят из древесины и льда - как напоминание о силе, которую мы еще не до конца постигли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Солнце произошли мощные вспышки 2025 года и объяснял, как это повлияет на Землю и когда ждать магнитных бурь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.