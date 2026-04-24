Украину накроет холодный воздух: где ожидаются заморозки и мокрый снег 24 апреля. Карта

В Украине в пятницу, 24 числа, согласно последним прогнозам погоды, как для апреля, будет довольно прохладно. Так, ночью ожидаются заморозки на поверхности земли, в большинстве северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях дневная температура также немного снизится, особенно на северо-востоке.

Об этом рассказывают специалисты Укргидрометцентра. Как объясняют синоптики, "с севера Европы на территорию Украины распространяется новая порция холодного воздуха".

Погода в Украине

В зоне влияния атмосферного фронта на востоке, юго-востоке страны и Сумской области ожидаются небольшие дожди, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории, то есть, в поле пониженного давления, будет без осадков.

Довольно сильный, северо-западный ветер с порывами до 7-12 м/с, днем на Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях усилится до 15-20 м/с.

Температура ночью – 1-6° тепла (однако на поверхности почвы, а в большинстве северных, центральных и Харьковской областях и в воздухе заморозки 0-3°). Днем ожидается лишь 7-12° тепла, причем на северо-востоке и востоке страны 4-9°.

Погода в столице

На территории Киевской области и самого Киева в пятницу будет облачно с прояснениями, но без осадков. Порывы ветра не превысят 7-12 м/с.

По области ночью заморозки 0-3° ночью. Температура днем 7-12° тепла

Предупреждение об опасности

Из-за указанного сильного, с порывами до 15-20 м/с ветер на Прикарпатье, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, синоптики предоставили "предупреждение об опасных метеорологических явлениях".

Это – желтый, первый уровень опасности. "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают в Укргидрометцентре.

Также с пятницы и до 27 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне, ниже Розлёта, с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 1-5 см с удержанием затопления поймы реки возле Новгород-Северского.

Ожидается нарушение транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области. Это также желтый, первый уровень опасности.

