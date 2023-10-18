Украину начнут заливать дожди: синоптики дали детальный прогноз до конца недели. Карта

В ближайшие дни в Украине погода станет еще прохладнее и начнет заливать дождями кое-где с мокрым снегом. Местами столбики термометров опустятся до отметки 0-2 градуса мороза.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В то же время, на юге Украины будет сохраняться теплая погода без осадков.

В четверг, 19 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Локальные дожди ожидаются только днем в Закарпатье. Температура воздуха днем в среднем составит +9…+12 градусов. Немного теплее будет в южных областях – +14…+17 градусов.

Видео дня

В пятницу, 20 октября, большую часть областей покроют дожди. Прохладнее всего в этот день будет в северных областях, где синоптики днем прогнозируют лишь +3….+7 градусов, немного теплее на востоке – +9…+11 градусов. В то же время в остальных областях, несмотря на дождь, погода будет довольно теплой — +14…+19 градусов. На юге Украины осадки не ожидаются, а столбики термометров днем поднимутся до +21 градуса.

В субботу, 21 октября, в Украине станет еще прохладнее. Так ночью в части областей на севере Украины ожидается от 0 до -2 градусов мороза. Днем в северных областях также будет достаточно холодно – +2…+5 градусов, ожидается дождь с мокрым снегом. В центральных областях будет немного теплее – +7…+11 градусов. Самая теплая погода ожидается на юге. Так, в Крыму воздух днем прогреется до +23 градусов.

В воскресенье, 22 октября, на севере Украины ночью все еще будет держаться мороз до -1 градуса, однако днем станет на несколько градусов теплее — ожидается +4…+7 градусов тепла. В северных, западных и центральных областях ожидаются дожди. На востоке и юге без существенных осадков.

Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз на среду и предупредила водителей об опасности. Осадков в этот день в Украине не будет, однако, ночью и утром некоторые регионы могут накрыть туманы.

Как сообщал OBOZ.UA, после холодного периода практически по всей стране на следующей неделе (23-29 октября) температура снова повысится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!