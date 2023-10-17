В Украине ударит мороз: синоптик дала прогноз на среду и предупредила водителей об опасности. Карта

В среду, 18 октября, погода в Украине будет прохладной. В ночь на среду ожидается снижение температуры в среднем до 0...+5 градусов, местами – до 0...-2 мороза.

В течение дня температура воздуха будет выше, примерно +7...+13, а в южной части – даже до +17 градусов. Об этом сообщила на своем канале в Telegram украинский синоптик Наталья Диденко.

Осадков в этот день в Украине не будет, однако ночью и утром некоторые регионы могут накрыть туманы.

В Киеве в среду, 18 октября, осадков не ожидается. Ночью +1...+4, днем +9...+11 градусов.

Видео дня

Дождей синоптики не прогнозируют и в четверг, 19 октября, но с пятницы пойдут дожди и похолодает еще больше (кроме южной части страны).

В субботу, 21 октября, на западе и севере Украины (включая Киев) вероятный мокрый снег.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Украинский гидрометеорологический центр заявил, что 16-18 октября на территории нашей страны погода станет более холодной, в некоторых западных регионах ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля.

– По данным сайта meteo.ua, после холодного периода практически по всей стране на следующей неделе (23-29 октября) температура снова повысится.

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